C’era un drone della guardia costiera greca sopra le barche della Sumud Flotilla la notte dell’attacco Ecco il tracciato

Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre, mentre alcune barche della Global Sumud Flotilla venivano attaccate da ordigni assordanti e incendiari non meglio identificati ordigni assordanti e incendiari non meglio identificati, a un chilometro di altezza sopra le vele della flotta di attivisti filopalestinesi volava un drone della Guardia Costiera Greca. Il tracciamento è disponibile sul servizio online Flitghtradar24, e mostra, a partire da circa mezzanotte ora italiana, un aereo senza pilota registrato col codice UC-02 seguire un tragitto geometrico di ricognizione sopra un punto al largo delle coste di Creta, visibilmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - C’era un drone della guardia costiera greca sopra le barche della Sumud Flotilla, la notte dell’attacco. Ecco il tracciato

