Centro sportivo in crescita Servono nuovi spogliatoi
Ampliare i servizi per il centro sportivo: è l'ambizioso progetto dell'amministrazione che cerca fondi per concretizzare il progetto dei nuovi spogliatoi. Gli impianti, negli ultimi anni, si sono arricchiti di nuove strutture e di pari passo occorrono interventi per migliorarne la fruizione. Ad oggi per l'utenza, oltre al vecchio palasport, vi sono un campo da calcio recuperato alcuni anni fa da un periodo di lungo abbandono e una tensostruttura destinata al padel, due campi di beach volley e un campo all'aperto per il pickleball. Urgono dunque nuovi investimenti. È vero che gli atleti del padel hanno gli spogliatoi, ma sono ricavati in due monoblocchi prefabbricati, mentre un'altra struttura per il campo da calcio è attualmente dismessa.
