Centro Dorso torna la Maratona di lettura protagonista l’Irpinia nel ricordo del grande meridionalista Giustino Fortunato

COMUNICATO STAMPA SI svolgerà venerdì 26 settembre alle ore 16,30, il tradizionale appuntamento del Centro Dorso con la Maratona di lettura. Giunta alla XI edizione, l’iniziativa questa volta proporrà ai giovani e all’opinione pubblica la lettura collettiva di brani tratti da “ L’Irpinia, i suoi monti, le sue valli e le sue tradizioni di civiltà e di cultura nel ricordo di Giustino Fortunato ”, a cura di Salvatore Pescatori. Giustino Fortunato (1848-1932), tra i padri fondatori del meridionalismo, fu anche appassionato escursionista e amante della montagna. Socio della sezione napoletana del Club alpino italiano fin dalla sua fondazione, considerò la conoscenza geografica, oltre che storica, del territorio meridionale il punto di partenza per la comprensione della realtà concreta del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it