Centro culturale Libertà domenica 28 settembre il secondo incontro di maieutica reciproca

Livornotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre, alle 18, si terrà al Centro Libertà Livorno il secondo incontro di maieutica reciproca con Francesco Cappello. Francesco Cappello è educatore alla Maieutica Reciproca di Danilo Dolci, studioso di modelli economici, membro del direttivo del Comitato No Guerra No Nato.

