Centro culturale Libertà domenica 28 settembre il secondo incontro di maieutica reciproca
Domenica 28 settembre, alle 18, si terrà al Centro Libertà Livorno il secondo incontro di maieutica reciproca con Francesco Cappello. Francesco Cappello è educatore alla Maieutica Reciproca di Danilo Dolci, studioso di modelli economici, membro del direttivo del Comitato No Guerra No Nato. Dopo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: centro - culturale
Un sandalo, mille polemiche: Prada al centro del “sandal scandal” per un modello accusato di appropiazione culturale
Maltrattamenti a disabili in un centro diurno di Cuneo: l’urgenza di una svolta culturale ed educativa
Centro culturale “San Guido“. Taglio del nastro dopo i lavori
Il Centro Culturale Chiasso festeggia 15 anni: musica, visite guidate e eventi gratuiti per tutti! Scopri il programma #ChiassoCultura #Eventi - X Vai su X
CAMBIO Centro culturale si rinnova , Sabato 4 Ottobre, alle ore 16:00, verranno inaugurati nuovi spazi e nuove attività. L’ampliamento comprende due nuove sale espositive, una libreria e numerosi spazi dedicati ad attività culturali e formative, incluso u - facebook.com Vai su Facebook
Villa Verde, domenica e lunedì doppio appuntamento culturale - 30, nel centro di produzione culturale “Move The Box” del Consorzio Due Giare, sul palco la produzione di Teatro ... Scrive unionesarda.it