Centrale Enel Cgil | In due anni la forza lavoro è scesa da 1.200 a 400 unità

Riceviamo e pubblichiamo una nota firmata dal segretario generale Cgil Brindisi Massimo Di Cesare. Fa seguito alla conferenza stampa tenuta dalla Cgil Brindisi e dal coordinamento industria, tenutasi oggi, 24 settembre 2025, a Brindisi, sul tema “Energia e chimica, quale futuro per Brindisi?”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Fermata a freddo centrale Enel Cerano fino a 2038, CIsal: "Cauto ottimismo"

No Pizzone II: la centrale idroelettrica di Enel Green Power tiene in ostaggio un territorio

Viale Scaduto, rifiuti davanti alla centrale Enel

Centrale Enel, Cgil: In due anni la forza lavoro è scesa da 1.200 a 400 unità; Fiom Metropolitana di Venezia - Centrale Enel di Fusina: 250 lavoratori in appalto senza stipendio; Due nuove centrali geotermiche in Maremma, ma la Cgil non è soddisfatta: «Enel investe troppo poco».

Demolite le due torri da 197 metri in ex centrale Enel Piombino - Alle 10:09 di stamani è cambiato per sempre lo skyline del golfo di Follonica, quando in pochi secondi sono state abbattute, usando delle microcariche, la torre nord e quella sud della ex centrale

Centrali a carbone Enel: il ministero dell'Ambiente valuta l'ipotesi di acquistare gli impianti di Brindisi e Civitavecchia - Con due opzioni possibili: compensazioni nei confronti di Enel, che da tempo ormai ritiene economicamente non sostenibile mantenere in funzione