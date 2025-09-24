Centola Palinuro mezzi fatiscenti e stipendi in ritardo per gli addetti della raccolta rifiuti | la denuncia del sindacato provinciale Ulssa

Tempo di lettura: 2 minuti La situazione della gestione dei rifiuti nel Comune di Centola Palinuro, affidata in appalto alla società Gf Scavi, è ormai fuori controllo: mezzi insufficienti e in pessime condizioni, manutenzione quasi assente, centro di raccolta comunale ridotto a una discarica maleodorante e interdetto ai cittadini. A peggiorare il quadro, la totale assenza di risposte da parte dell’amministrazione comunale, nonostante le ripetute segnalazioni della Ulssa Salerno agli organi competenti. “ Le maestranze addette al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti – dichiara Gennaro Scarano, segretario generale della Ulssa Salerno – sono costrette a lavorare senza adeguati dispositivi di protezione individuale, con mezzi vetusti e in condizioni di sicurezza assolutamente non rispettose della normativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

