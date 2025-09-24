Centocinquanta banchi oltre 30 paesi e tante novità | sul Facsal torna il Mercato Europeo
Torna sul Pubblico Passeggio il Mercato Europeo, giunto quest’anno alla sua 20esima edizione, in programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025. Saranno 150 i banchi provenienti da oltre 30 Paesi, tra specialità alimentari e prodotti artigianali. Un vero e proprio "giro del mondo" tra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
