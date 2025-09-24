Cento anni di storia della scienza a Firenze | la città non finisce mai di stupire
Nel cuore di Firenze, dove arte e ingegno si fondono da secoli, una mostra celebra le tappe fondamentali della ricerca scientifica. Nelle sale di Palazzo Castellani, dove è allestita la mostra, avviene un vero e proprio incontro tra innovazione e tradizione, alla scoperta di personaggi e ambienti. 🔗 Leggi su Today.it
“Cento anni di storia della scienza” a Firenze: la città non finisce mai di stupire; 1925-2025: Cento anni di storia della scienza a Firenze; La storia della scienza fa cento.
Museo Galileo: cento anni di scienza. Edizioni pregiate, foto e strumenti - In esposizione fino al 19 ottobre i pezzi rari provenienti dalle collezioni come l’automa “La mano che scrive“. Secondo lanazione.it
Da 'Mano che scrive' a volumi, mostra per i 100 anni del Museo Galileo - Edizioni pregiate di antichi volumi, foto d'archivio, documenti storici e strumenti scientifici saranno in mostra nell'esposizione "1925- Segnala lanazione.it