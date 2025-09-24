Cena con delitto in un' atmosfera medievale | l' evento alla Rocca

Ravennatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre alle 21, la Rocca di Riolo Terme in collaborazione con Torrino Wine Bar, organizza Delitto al Castello, un gioco di ruolo per immergersi nell’atmosfera del Medioevo dove i partecipanti avranno tempo dall’aperitivo fino al dolce per trovare l’assassino. Una serata unica, dove ogni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cena - delitto

