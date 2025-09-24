Celebrata a Palermo la festa di San Matteo patrono della guardia di finanza
Si è celebrata oggi a Palermo, nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi, in via Squarcialupo, la festa di San Matteo Apostolo, patrono della guardia di finanza, con la santa messa officiata da monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo.Alla liturgia, scandita dai canti eseguiti dal gruppo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
