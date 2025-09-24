Celebrata a Palermo la festa di San Matteo patrono della guardia di finanza

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è celebrata oggi a Palermo, nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi, in via Squarcialupo, la festa di San Matteo Apostolo, patrono della guardia di finanza, con la santa messa officiata da monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo.Alla liturgia, scandita dai canti eseguiti dal gruppo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: celebrata - palermo

Celebrata a Palermo la festa di San Matteo, patrono della guardia di finanza; Bagheria si prepara a celebrare San Giuseppe dal 26 al 29 settembre: una festa ricca di tradizione, spettacolo e cultura; Festa della Sensa, domenica 1 giugno Venezia rinnova lo sposalizio con il mare e celebra il gemellaggio con Palermo.

celebrata palermo festa sanSalerno, la grande festa di San Matteo: «Un grande simbolo d'identità» - Ieri mattina, in cattedrale, doveva esserci tutta Salerno per partecipare al solenne pontificale della festa di San Matteo. Secondo ilmattino.it

celebrata palermo festa sanSalerno in festa per San Matteo - Questa mattina, nella Cattedrale, il cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore, ha celebrato, dinanzi a centinaia ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Celebrata Palermo Festa San