CEI | Sia pace in Terra Santa Mons Baturi | a Gaza cessi ogni violenza

Tv2000.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appello dei vescovi italiani, al termine del Consiglio permanente, in cui chiedono che a Gaza cessi ogni forma di violenza inaccettabile contro un intero popolo e che siano liberati gli ostaggi. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

cei sia pace in terra santa mons baturi a gaza cessi ogni violenza

© Tv2000.it - CEI: “Sia pace in Terra Santa”. Mons. Baturi: a Gaza cessi ogni violenza

In questa notizia si parla di: pace - terra

Mauro Corona, parole di pace su Gaza: «I bambini non hanno colpe per il 7 ottobre, la Palestina deve avere la propria terra»

"Io sono Israele", creato nel 1948 sul 78% della terra di Palestina, controllo i media e la politica americana; e voi ancora chiedete pace e libertà?

Trump: «Vedrò Putin il 15 agosto in Alaska». Zelensky: «Non regaleremo la terra ai russi. Senza Kiev nessuna soluzione per la pace»

CEI, appello per Gaza: sia pace in Terra Santa; Nota “Sia pace in Terra Santa!”; La Cei: «Sia pace in Terra santa».

Cei: “Sia pace in Terra Santa, due popoli in due Stati” - Dalla città simbolo dei confini e della riconciliazione arriva un appello forte e corale per la pace. Come scrive toscanaoggi.it

cei sia pace terraConsiglio permanente Cei: «Pace in Terra Santa» - «Cessi ogni forma di violenza inaccettabile contro un intero popolo» e «siano liberati gli ostaggi» ... Si legge su romasette.it

Cerca Video su questo argomento: Cei Sia Pace Terra