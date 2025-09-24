CEI | Sia pace in Terra Santa Mons Baturi | a Gaza cessi ogni violenza
Appello dei vescovi italiani, al termine del Consiglio permanente, in cui chiedono che a Gaza cessi ogni forma di violenza inaccettabile contro un intero popolo e che siano liberati gli ostaggi. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: pace - terra
Mauro Corona, parole di pace su Gaza: «I bambini non hanno colpe per il 7 ottobre, la Palestina deve avere la propria terra»
"Io sono Israele", creato nel 1948 sul 78% della terra di Palestina, controllo i media e la politica americana; e voi ancora chiedete pace e libertà?
Trump: «Vedrò Putin il 15 agosto in Alaska». Zelensky: «Non regaleremo la terra ai russi. Senza Kiev nessuna soluzione per la pace»
Legambiente - Circolo Terra e Pace APS / Valdichiana - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS – Nuovo appello del #Papa per la pace in #MedioOriente, “terra martoriata” : "non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta". "Mi rivolgo anzitutto ai rappresentanti di diverse Associazioni cattoliche, impegnate nella solidarietà c - X Vai su X
CEI, appello per Gaza: sia pace in Terra Santa; Nota “Sia pace in Terra Santa!”; La Cei: «Sia pace in Terra santa».
Cei: “Sia pace in Terra Santa, due popoli in due Stati” - Dalla città simbolo dei confini e della riconciliazione arriva un appello forte e corale per la pace. Come scrive toscanaoggi.it
Consiglio permanente Cei: «Pace in Terra Santa» - «Cessi ogni forma di violenza inaccettabile contro un intero popolo» e «siano liberati gli ostaggi» ... Si legge su romasette.it