Cede l' asfalto sulla Statale della Lomellina strada chiusa a Garbagna
Chiusa al traffico la Statale della Lomellina a Garbagna Novarese.A comunicarlo è Anas in una nota stampa in cui spiega che a causa del "cedimento dei sottoservizi è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 211, al km 71,000".Il traffico è momentaneamente deviato in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: cede - asfalto
Troppo caldo in autostrada, cede l’asfalto sulla A4: chiusi (e poi riaperti) i caselli di Verona Est e Verona Sud
Troppo caldo e l'asfalto cede in autostrada a Verona, caselli chiusi sull'A4 Venezia - Milano: code e disagi
Cede l’asfalto in via Valeria: chiusa la strada e la linea ferroviaria Como-Chiasso
L'asfalto cede ancora una volta in via Teano: strada chiusa per una perdita idrica https://ift.tt/qkn1Tu7 - X Vai su X
L'asfalto cede all'improvviso: camion precipita in una profonda voragine davanti ai passanti terrorizzati >> https://buff.ly/dNMC2F6 - facebook.com Vai su Facebook