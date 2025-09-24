Cede l' asfalto sulla Statale della Lomellina strada chiusa a Garbagna

Chiusa al traffico la Statale della Lomellina a Garbagna Novarese.A comunicarlo è Anas in una nota stampa in cui spiega che a causa del "cedimento dei sottoservizi è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 211, al km 71,000".Il traffico è momentaneamente deviato in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

