Cede la strada a Monza tratto chiuso e deviazioni per autobus | cosa cambia

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'asfalto che sprofonda e una voragine in mezzo alla strada che ha reso inagibile, a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì, un tratto di via Mentana. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità: la circolazione è stata interrotta da largo Mazzini fino via Aspromonte. Ma le conseguenze del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cede - strada

Cede l’asfalto in via Valeria: chiusa la strada e la linea ferroviaria Como-Chiasso

Inaugurata la strada Bivona-Palazzo Adriano, il Comune la cede al Libero consorzio

Camion esce di strada, cede parte dell'asfalto. Agenti sul posto: "Fate attenzione"

Cede la strada a Monza, tratto chiuso e deviazioni per autobus: cosa cambia; Monza, si apre una voragine in strada: Tratto chiuso e possibili disagi per acqua; Monza, si apre una voragine in mezzo alla strada: traffico chiuso.

cede strada monza trattoStrada come un fiume in Brianza - Per i vigili del fuoco un centinaio di interventi urgenti in 24 ore ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cede Strada Monza Tratto