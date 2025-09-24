Cede la strada a Monza tratto chiuso e deviazioni per autobus | cosa cambia
L'asfalto che sprofonda e una voragine in mezzo alla strada che ha reso inagibile, a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì, un tratto di via Mentana. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità: la circolazione è stata interrotta da largo Mazzini fino via Aspromonte. Ma le conseguenze del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: cede - strada
Cede l’asfalto in via Valeria: chiusa la strada e la linea ferroviaria Como-Chiasso
Inaugurata la strada Bivona-Palazzo Adriano, il Comune la cede al Libero consorzio
Camion esce di strada, cede parte dell'asfalto. Agenti sul posto: "Fate attenzione"
Verso una 15ina di gradi in meno L’alta pressione che ci ha portato alcuni giorni di tempo prettamente estivo, con temperature fino a 35 ºC, arriva al capolinea e cede la strada ad una depressione atlantica che ci raggiungerà Lunedì (e, spoiler, ci potrebbe ten - facebook.com Vai su Facebook
L'asfalto cede ancora una volta in via Teano: strada chiusa per una perdita idrica https://ift.tt/qkn1Tu7 - X Vai su X
Cede la strada a Monza, tratto chiuso e deviazioni per autobus: cosa cambia; Monza, si apre una voragine in strada: Tratto chiuso e possibili disagi per acqua; Monza, si apre una voragine in mezzo alla strada: traffico chiuso.
Strada come un fiume in Brianza - Per i vigili del fuoco un centinaio di interventi urgenti in 24 ore ... Segnala rainews.it