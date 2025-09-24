C' è una fuga di gas dobbiamo verificare | svaligiata casa di anziani

24 set 2025

Ancora una coppia di anziani truffati dalla mano criminale di malvivente senza scrupoli. E' successo il 22 settembre a Galliera Veneta. Per entrare facilmente nella casa delle due vittime è stata usata questa volta la tecnica della finta fuga di gas. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

