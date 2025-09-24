C’è una brutta notizia Eleonora Daniele il triste annuncio in diretta | È morta
La notizia della sua morte ha commosso il mondo del cinema e della cultura. Ed è quindi stata stata celebrata in diretta tv da diverse trasmissioni Rai, che hanno voluto ricordarla con affetto e riconoscenza. In particolare, a renderle omaggio è stata Eleonora Daniele durante Storie Italiane. Su Storie Italiane, Eleonora Daniele ha aperto la puntata con un omaggio alla grande attrice: “Si è spenta ieri all’età di 87 anni Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale. Diva del Gattopardo e di tanti altri capolavori del grande schermo”. Leggi anche: “Io esplodo, non puoi dirlo”. Eleonora Daniele, alta tensione a Storie Italiane con l’ospite famosa Eleonora Daniele, l’annuncio doloroso in diretta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: brutta - notizia
Harry e Meghan nei guai: una brutta notizia scuote la coppia
“Un flop clamoroso”. Elly Schlein, arriva un’altra brutta notizia: numeri impietosi
Un Posto al Sole, anticipazioni 14 luglio: Michele riceve una brutta notizia su Agata
La brutta notizia per il Napoli ieri sera è arrivata a 10' dalla fine I DETTAGLI: https://shorturl.at/ut6Sw - facebook.com Vai su Facebook
Brutta notizia da Liverpool: si è infortunato Konate. Al suo posto dentro Joe Gomez - X Vai su X