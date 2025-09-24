C' è un uomo che palpeggia le minorenni e le filma Le denunce fanno scattare l' indagine

C'è un uomo che nella zona di Roma est molesta e palpeggia ragazzine in strada. Un soggetto, sui 30 anni, che con lo smartphone filmerebbe le violenze. Un incubo, stando a quanto apprende LaPresse, che ha creato un clima di vera e propria paura nel quartiere di Ponte di Nona. Al momento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

