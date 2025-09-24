C' è sempre bisogno di sangue negli ospedali | la donazione straordinaria Avis

Brindisireport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - L'Avis comunale di Brindisi in collaborazione con il Simt (Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale) di Brindisi e con la partecipazione dell'associazione Aido Brindisi gruppo comunale “Marco Bungaro”, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per sabato 27. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

