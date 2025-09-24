C’è qualcosa che non va se un uomo muore solo

BERGAMO. In pochi fanno molto. E anche se il molto è davvero molto, è comunque fatto da pochi, troppo pochi. Forse è questa la risposta per chi s’interroga su come sia possibile che in una tiepida mattina di settembre, un clochard possa morire in solitudine sotto il piccolo portico della chiesa di San Marco e Santa Rita, sulla centralissima via Locatelli, a pochi passi dagli uffici pubblici e privati più frequentati di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - C’è qualcosa che non va se un uomo muore solo

