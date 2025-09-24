C’è del marciume morale a sinistra | se dissenti per loro sei una minaccia

Laverita.info | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il filosofo Usa Peter Boghossian, paladino del free speech: «I progressisti credono che eliminare l’avversario sia autodifesa. E i social amplificano certe bolle ideologiche». 🔗 Leggi su Laverita.info

c8217232 del marciume morale a sinistra se dissenti per loro sei una minaccia

© Laverita.info - «C’è del marciume morale a sinistra: se dissenti per loro sei una minaccia»

In questa notizia si parla di: marciume - morale

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Marciume Morale Sinistra