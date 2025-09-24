C’è del marciume morale a sinistra | se dissenti per loro sei una minaccia
Il filosofo Usa Peter Boghossian, paladino del free speech: «I progressisti credono che eliminare l’avversario sia autodifesa. E i social amplificano certe bolle ideologiche». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: marciume - morale
Il candidato alla presidenza regionale denuncia la strage di civili e invita ad aderire allo sciopero generale: «Serve un impegno morale chiaro e irrinunciabile». - facebook.com Vai su Facebook