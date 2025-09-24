C’è Ardor Lazzate-Lentatese A Seregno arriva la Fucina

Si chiude stasera la prima fase della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Nel girone 3 alle 20.30 c’è Ardor Lazzate-Lentatese che potrebbe contare nulla in caso di vittoria della Caronnese contro il Saronno. Nel girone 7 serve una vittoria con almeno due gol di scarto alla Fucina contro il Seregno nel match del Ferruccio, mentre agli azzurri di casa è sufficiente un punto per ottenere il pass. Situazione più ingarbugliata nel quadrangolare 8 anche se con una vittoria, possibilmente larga, a Erba contro l’ Arcellasco la Vis Nova avrebbe grandi chance di passaggio. Conta però anche il risultato di Mariano-Altabrianza, coi padroni di casa primi con le lucertole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

