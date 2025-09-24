Cavalluccio outsider. Viene dato a 4,25.

Outsider, è questo il ruolo che al momento le agenzie di scommesse con Better e BetFlag in prima fila assegnano al Cesena capolista dopo 4 giornate insieme al super favorito Palermo e all’ambizioso Modena. I bianconeri che mai nella loro storia cadetta erano partiti con tre vittorie nelle prime quattro giornate vengono quotati per il salto in A a 4,25. Davanti a loro un Palermo che ‘deve’ salire di categoria con una rosa sulla carta ’illegale’ per la B in mano a un mister come Pippo Inzaghi che è già stato promosso nella massima serie a Venezia, Benevento e la scorsa stagione a Pisa. La promozione dei siciliani è data a 1,43, in pratica scontata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

