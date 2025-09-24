Cattaneo 4° con la staffetta mista azzurra L’Italia accusa un calo nel finale in Ruanda

CICLISMO. Il bergamasco Mattia Cattaneo ha sfiorato il podio, mercoledì 24 ottobre, nella staffetta mista a cronometro dei Mondiali di Kigali. Ha vinto l’Australia, medaglia d’argento la Francia e di bronzo la Svizzera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

