Catanzaro vs Juve Stabia quinta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi inseguono sempre la prima vittoria, mentre i campani puntano ad un altro colpo esterno. Catanzaro vs Juve Stabia si giocherà venerdì 26 settembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO VS JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi non sono ancora riusciti a sbloccarsi con quattro pareggi nelle prime quattro giornate. Una costante che ha sì consentito di mantenere l’imbattibilità, ma callo stesso tempo non è servito per la classifica. Adesso è il tempo per la squadra di Aquilani di puntare al bersaglio grosso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: catanzaro - juve
US Catanzaro 1929 informa che è attiva la fase di accreditamento per le persone con disabilità in vista della gara US Catanzaro – Juve Stabia, in programma venerdì 19 settembre 2025 allo Stadio “Nicola Ceravolo”. Tutte info http://tinyurl.com/fkabfw9b #Av - X Vai su X
