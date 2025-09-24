Catanzaro sequestro milionario al clan Casamonica | le immagini della Gdf
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con il Servizio Centrale I.C.O. e con il supporto dei reparti territoriali e del Gico del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria alla sede di Roma, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Roma – Sezione III Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, con cui è stato disposto il sequestro di 3 unità immobiliari, 3 autoveicoli e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di € 959.000,00 (oltre alle disponibilità finanziarie che sono in fase di individuazione), direttamente eo indirettamente riconducibili a 5 soggetti, contigui al clan dei “Casamonica”, rientranti nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità sociale qualificata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
