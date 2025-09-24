Catanzaro sequestrati beni per quasi un milione di euro a soggetti vicini al clan dei Casamonica
I destinatari del provvedimento nel 2023 erano stati coinvolti in un'indagine su un'organizzazione armata dedita allo spaccio a Lamezia Terme.
Casamonica, sequestrati beni per un valore di quasi un milione di euro - Il provvedimento interessa case, auto e disponibilità finanziaria di cinque soggetti ritenuti vicini al clan e già in passato coinvolti in un'indagine per traffico di droga ... Secondo rainews.it
Sequestrati beni per quasi 1 milione di euro ai Casamonica - 000 euro riconducibili a cinque soggetti ritenuti contigui al clan Casamonica sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro ... Lo riporta altarimini.it