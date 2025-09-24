Catanzaro scontro tra due autobus | nessun ferito grave

In provincia di Catanzaro si è verificato nella mattina uno scontro tra due autobus. Poteva essere una strage dato che sono rimasti coinvolti circa 100 passeggeri. Per fortuna ci sono solo feriti non gravi dopo l'intervento, molto tempestivo, dei soccorsi. Gli inquirenti, intervenuti sul luogo, stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell'incidente. Inevitabili i rallentamenti della circolazione sul tratto interessato dove si viaggia su una sola corsia. Catanzaro, incidente tra due autobus a Simeri Crichi. Secondo quanto riporta Sky tg24, circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto mercoledì mattina sulla Ss 106, nel comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro.

Violento scontro tra due auto a Catanzaro: muore sul colpo un uomo e sua figlia di 7 anni

Autorità portuale, Catanzaro (Pd): "Con scontro Schifani-Salvini guerra centrodestra è nazionale"

Giuseppe Marchese, di San Nicola da Crissa, è deceduto dopo uno scontro tra la sua moto e un camion. Trasportato d’urgenza a Catanzaro, le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente - facebook.com Vai su Facebook

Catanzaro, incidente stradale in via Lucrezia della Valle: traffico rallentato ma nessun ferito - X Vai su X

