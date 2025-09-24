Catanzaro scontro tra due autobus | nessun ferito grave

Gbt-magazine.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Catanzaro si è verificato nella mattina uno scontro tra due autobus. Poteva essere una strage dato che sono rimasti coinvolti circa 100 passeggeri. Per fortuna ci sono solo feriti non gravi dopo l’intervento, molto tempestivo, dei soccorsi. Gli inquirenti, intervenuti sul luogo, stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente. Inevitabili i rallentamenti della circolazione sul tratto interessato dove si viaggia su una sola corsia. Catanzaro, incidente tra due autobus a Simeri Crichi. Secondo quanto riporta Sky tg24, circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto mercoledì mattina sulla Ss 106, nel comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

catanzaro scontro tra due autobus nessun ferito grave

© Gbt-magazine.com - Catanzaro, scontro tra due autobus: nessun ferito grave

In questa notizia si parla di: catanzaro - scontro

Violento scontro tra due auto a Catanzaro: muore sul colpo un uomo e sua figlia di 7 anni

Autorità portuale, Catanzaro (Pd): "Con scontro Schifani-Salvini guerra centrodestra è nazionale"

Scontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti e un autista

Catanzaro, scontro tra due autobus: circa 100 coinvolti, nessuno grave; Catanzaro, scontro tra due autobus: coinvolti almeno 100 passeggeri; Scontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti e un autista.

catanzaro scontro due autobusScontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti e un autista - A bordo di uno degli autobus vi erano diversi studenti che si stavano recando a scuola. Lo riporta fanpage.it

catanzaro scontro due autobusScontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti - Circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto questa mattina sulla Ss 106, nel Comune di Simeri Crichi (Catanzaro). Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Catanzaro Scontro Due Autobus