Catania controlli dei carabinieri al centro | sanzioni stradali e denuncia per rivendita di bombole di gas

ABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio straordinario per la sicurezza urbana. I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio mirato alla prevenzione e repressione dell’illegalità nel cuore della città. L’attività è stata condotta in stretta collaborazione con la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Catania, con particolare attenzione alle attività commerciali. Denuncia per violazioni antincendio. Durante i controlli, i militari hanno rilevato irregolarità in una rivendita di bombole di gas. Il titolare, un 38enne di origine straniera, è stato deferito all’ Autorità Giudiziaria per omesso rinnovo periodico della conformità antincendio, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, controlli dei carabinieri al centro: sanzioni stradali e denuncia per rivendita di bombole di gas

In questa notizia si parla di: catania - controlli

