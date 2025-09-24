Casting di James Bond | Denis Villeneuve pronto a partire dopo Dune – Parte Tre

Nuove indiscrezioni sul casting di James Bond: il ruolo sarà affidato a un attore britannico emergente. Il mondo del cinema si prepara a una delle transizioni più attese nel franchise di James Bond. Dopo l’annuncio che il celebre agente segreto tornerà sul grande schermo, si fanno sempre più insistenti le voci riguardo alla scelta dell’attore che interpreterà il prossimo 007. La produzione, sotto la regia di Denis Villeneuve, sta cercando un volto nuovo, con caratteristiche precise e in linea con le indicazioni originali del creatore Ian Fleming. La ricerca dell’attore ideale secondo Denis Villeneuve. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

007, ecco quando Denis Villeneuve darà il via ai casting per il nuovo James Bond!; Denis Villeneuve svela quando inizieranno i casting per il nuovo James Bond e anticipa: Sarà un volto nuovo; Il britannico Scott Rose-Marsh avrebbe fatto un provino per James Bond.

casting james bond denisDenis Villeneuve svela quando inizieranno i casting per il nuovo James Bond e anticipa: "Sarà un volto nuovo" - Denis Villeneuve ha aggiornato sul casting del nuovo James Bond: ecco quando inizieranno i casting e quali caratteristiche dovranno avere i candidati! Come scrive msn.com

casting james bond denisIl nome del prossimo James Bond sorprenderà senza dubbio i fan dell’agente 007 - Grandi novità sul casting di Bond 26, nuovo capitolo della saga che sarà diretto da Denis Villeneuve: l'interprete sarà una vera sorpresa ... Si legge su bestmovie.it

