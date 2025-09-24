Casting del james bond | un attore britannico sconosciuto sarà il prossimo 007

Una notizia di grande interesse nel mondo del cinema riguarda le intenzioni del regista Denis Villeneuve riguardo alla scelta dell’attore che interpreterà il prossimo agente segreto più famoso al mondo. La decisione, attesa per il 2026, si inserisce nel contesto della produzione di Bond 26, progetto che promette di portare novità e un volto inedito nel ruolo iconico. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali e le tempistiche previste per questa importante operazione di casting. le tempistiche del casting per bond 26. Secondo fonti affidabili, Denis Villeneuve intende completare la selezione dell’attore protagonista entro il 2026, dopo aver concluso le riprese di Dune: Part Three. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Casting del james bond: un attore britannico sconosciuto sarà il prossimo 007

In questa notizia si parla di: casting - james

Wonder Woman: James Gunn smentisce voci sul casting di Diana Prince

Tom Holland commenta le speculazioni sul suo casting come nuovo James Bond

Nuove voci sul casting di batman nel dc universe secondo james gunn

James Gunn afferma che il casting per Superman è più difficile di quello per Batman: "Batman indossa una maschera. Batman non ha la faccia di Batman, come i nostri Superman, che hanno tutti la faccia di Superman... È una cosa specifica, perché la gente h - facebook.com Vai su Facebook

Le figlie di James Van Der Beek sul palco della reunion del cast di Dawson’s Creek cantano la sigla della serie TV. L’attore non ha potuto partecipare all’evento a causa di problemi di salute. - X Vai su X

Il nuovo James Bond potrebbe essere un'assoluta novità; Il britannico Scott Rose-Marsh avrebbe fatto un provino per James Bond; Patrick Gibson è il nuovo James Bond in 007 First Light: svelato il cast al completo.

James Bond, parla Debbie McWilliams, direttrice dei casting: "Non sarà un attore giovane, è una responsabilità!" - Per il prossimo interprete di James Bond, la direttrice dei casting Debbie McWilliams ha un'idea molto precisa su chi dovrebbe interpretarlo. Riporta comingsoon.it

James Bond, Tom Holland replica ai rumors sul suo casting: "Essere 007 è il sogno di ogni giovane attore britannico" - L'attore ha replicato alle ultime indiscrezioni sul futuro 007: ecco cosa ha raccontato. Secondo comingsoon.it