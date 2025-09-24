Castiglione di Sicilia truffatori propongono quadri a nome della Diocesi di Acireale
Tentativi di truffa ai danni di vari cittadini attraverso visite di presunti incaricati dalla Diocesi di Acireale che cercano di vendere presunte opere d'arte. A lanciare l'allarme è la Parrocchia “San Pietro e San Paolo” di Castiglione di Sicilia sulla propria pagina Facebook. Sarebbero già. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: castiglione - sicilia
