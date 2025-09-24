Castiglione del Cinema tutto esaurito per Luca Zingaretti | arrivano Sonia Bergamasco Harutyun Khachatryan Milena Mancini e Daniele Ciprì
Nei primi due giorni del festival ‘Castiglione del Cinema’ è scattato qualcosa di speciale nel borgo umbro affacciato sul lago Trasimeno: lunedì 22 settembre intensi momenti di dialogo e di confronto con l’amica geniale Irene Maiorino e poi con i giovanissimi protagonisti di ‘Napoli-New York’ Dea. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: castiglione - cinema
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
La grande “Festa del cinema di Mare“: "Circolano idee in tutta Castiglione"
Al via la Festa del Cinema di Mare a Castiglione della Pescaia
Oltre ai film e agli ospiti di CASTIGLIONE DEL CINEMA, che potete scoprire all' indirizzo www.castiglionedelcinema.it, nella locandina sotto trovate tutti i film in programma dal 25 al 30 settembre e l'anticipazione di due film importanti che si intende program - facebook.com Vai su Facebook
Castiglione del Cinema, tutto esaurito per Luca Zingaretti: arrivano Sonia Bergamasco, Harutyun Khachatryan, Milena Mancini e Daniele Ciprì; Un’estate, tre festival e 22 concerti: grande successo per Agimus a Castiglione; Bambini bibliotecari alla Sigurtà di Castiglione delle Stiviere: tutto esaurito per il laboratorio.
A CASTIGLIONE DEL LAGO MODA & CINEMA - Castiglione del Lago si veste di sogno: la magia della moda incontra il grande cinema Nel cuore incantato di Castiglione del Lago, sulle rive del Trasimeno, l’eleganza prende vita sotto le stelle. Scrive umbriaoggi.it
Il Festival Torna “Castiglione del Cinema“ - Dal 22 al 28 settembre film, grandi ospiti, masterclass e concorsi per promuovere le piccole sale. Secondo msn.com