I lavori pubblici a Castiglion Fiorentino? Più che cantieri paiono barzellette. Via Cupa, Via della Misericordia. e chi più ne ha più ne metta. L’amministrazione annuncia, parte (in ritardo), scava, trova “circostanze impreviste”. e tutto si ferma. Che poi, a forza di sentirle, ste “circostanze impreviste” son diventate più prevedibili delle multe ai divieti di sosta! Il copione è sempre uguale: buche aperte, strade chiuse, residenti che per tornare a casa devono chiedere il permesso a un geologo, e alla fine un comunicato che dice: “Eh, c’è stato l’imprevisto”. Ah, meno male! Pensavamo fosse tutto previsto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Castiglion Fiorentino, lavori pubblici, sembran finiti… e i cittadini che impazziscono