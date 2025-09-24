Castiglion Fiorentino lavori pubblici sembran finiti… e i cittadini che impazziscono
I lavori pubblici a Castiglion Fiorentino? Più che cantieri paiono barzellette. Via Cupa, Via della Misericordia. e chi più ne ha più ne metta. L’amministrazione annuncia, parte (in ritardo), scava, trova “circostanze impreviste”. e tutto si ferma. Che poi, a forza di sentirle, ste “circostanze impreviste” son diventate più prevedibili delle multe ai divieti di sosta! Il copione è sempre uguale: buche aperte, strade chiuse, residenti che per tornare a casa devono chiedere il permesso a un geologo, e alla fine un comunicato che dice: “Eh, c’è stato l’imprevisto”. Ah, meno male! Pensavamo fosse tutto previsto. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: castiglion - fiorentino
Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia
Piscina Comunale di Castiglion Fiorentino, la nota dell’amministrazione comunale
Ritorna la “24 Ore di Tennis & Padel” a Castiglion Fiorentino
Buonanotte da Castiglion Fiorentino con questa bella foto di Paolo Cirmia (Arezzo, passeggiando nel tempo) - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovie: Linea Arezzo - Castiglion Fiorentino, lavori di manutenzione straordinaria - X Vai su X
Castiglion Fiorentino, al via i lavori alla Noceta; Nuova Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino: servizi rafforzati e ampliati; Castiglion Fiorentino, nella conferenza di inizio anno programmi e progetti per il 2025.
Nasce un nuovo campo sportivo: si aprono le buste delle 39 ditte. Aggiudicazione e poi lavori - Il vice sindaco Devis Milighetti sul futuro della piscina, le opere, la Sr 71, la scuola 0- Scrive corrierediarezzo.it
Castiglion Fiorentino, intervento su via Cupa e via della Misericordia - In particolare: Posa di un nuovo collettore fognario: A seguito di incontri tra Nuove Acque, l’Amministrazione Comunale e la Direzione Lavori, è stato affidato all’impresa l’incarico di realizzare un ... Da msn.com