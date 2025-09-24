Arezzo, 24 settembre 2025 – Nel corso dell’esecuzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza idraulica del fosso tombato che attraversa via Cupa e via della Misericordia a Castiglion Fiorentino, si sono verificate una serie di circostanze impreviste e non prevedibili in fase di progettazione, che hanno reso necessarie modifiche operative e progettuali. In particolare: Posa di un nuovo collettore fognario: A seguito di incontri tra Nuove Acque, l’Amministrazione Comunale e la Direzione Lavori, è stato affidato all’impresa l’incarico di realizzare un nuovo collettore fognario lungo il fosso oggetto dell’intervento, con l’obiettivo di separare le acque nere da quelle meteoriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, intervento su via Cupa e via della Misericordia