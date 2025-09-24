Castiglion Fiorentino intervento su via Cupa e via della Misericordia
Arezzo, 24 settembre 2025 – Nel corso dell’esecuzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza idraulica del fosso tombato che attraversa via Cupa e via della Misericordia a Castiglion Fiorentino, si sono verificate una serie di circostanze impreviste e non prevedibili in fase di progettazione, che hanno reso necessarie modifiche operative e progettuali. In particolare: Posa di un nuovo collettore fognario: A seguito di incontri tra Nuove Acque, l’Amministrazione Comunale e la Direzione Lavori, è stato affidato all’impresa l’incarico di realizzare un nuovo collettore fognario lungo il fosso oggetto dell’intervento, con l’obiettivo di separare le acque nere da quelle meteoriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: castiglion - fiorentino
Ferrovie, al via cantiere da 11 milioni per rinnovare i binari sulla Firenze - Roma tra Arezzo e Castiglion Fiorentino; Castiglion Fiorentino, terminato l'intervento infrastrutturale su via Trento; Rischio idrogeologico, in corso l'intervento di mitigazione su Via della Consolazione a Castiglion Fiorentino.
Ferrovie, al via cantiere da 11 milioni per rinnovare i binari sulla Firenze - Roma tra Arezzo e Castiglion Fiorentino - Scatta il cantiere per il rinnovo dei binari sulla linea convenzionale Firenze–Roma, nel tratto compreso tra le stazioni di Arezzo e Castiglion Fiorentino. Scrive corrierediarezzo.it