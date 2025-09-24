Castello di Padernello | Cose Mai Viste

Bresciatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna al Castello di Padernello "Cose Mai Viste", mostra mercato della creatività dedicata all'handmade e al riciclo creativo. Abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design, accompagnati dai sapori della tradizione.Due giornate, sabato 27 e domenica 28 settembre, all'insegna dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

