A Bruxelles va in scena l'«inciucio» che salva Ilaria Salis. La commissione Affari giuridici del parlamento europeo (Juri) boccia la richiesta di revoca dell'immunità per la paladina delle occupazioni abusive grazie a due franchi tiratori. I sospetti ricadono sui Popolari europei (Ppe), che secondo le ricostruzioni di Conservatori e Patrioti avrebbero garantito i due voti decisivi per salvare l'eurodeputata di Avs negando il diritto al tribunale di Budapest di continuare il processo a suo carico (è accusata di lesioni personali aggravate per l'aggressione contro militanti neonazisti nella capitale ungherese nel febbraio 2023). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - CASTA VIVA - Ecco l'inciucio che salva Ilaria Salis dal processo. Almeno per ora