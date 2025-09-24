Caso Scarpinato Conte difende l’ex magistrato anti-mafia nel mirino delle destre | Polemiche ridicole

“Vengono a farle pulci a un campione dell’Antimafia, perché in un dialogo con un collega del Pool, Gioacchino Natoli, con cui si conoscono da 20 anni, stavano cercando di far emergere tutti i fatti per far avanzare ovviamente la giustizia e la verità nei fatti di mafia. Ma su via siete ridicoli!”. Così ieri il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha commentato le intercettazioni tra il senatore M5s e componente della commissione Antimafia, Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli, trasmesse (nonostante fossero secretate) lunedì sera dalla trasmissione di Massimo Giletti, “ Lo Stato delle cose “. L’assalto del centrodestra a Scarpinato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

