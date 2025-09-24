Caso Grignani-Pausini la risposta dell’editore su La mia storia tra le dita
Non sono solo canzonette, a volte trattasi di veri e propri drammi alla Law and Order. E noi, grandissimi divoratori di serie tv, abbiamo i popcorn in mano almeno da un paio di giorni. Un nuovo capitolo nella diatriba della canzone La mia storia tra le dita, dove anche i piani alti si sono scomodati. Oggi, la Warner Chappell Music Italiana, editore del brano originale, ha diffuso una nota ufficiale per fare chiarezza sulla vicenda. Insomma, parrebbe che non sia accaduto nulla di serio o di totalmente irreparabile. E chissà, i fan (dei cantanti ma anche delle serie tv) impazzirebbero se alla fine di questa vicenda, per far pace, ci sarà una hit col duo Pausini-Grignani. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: caso - grignani
Caso Grignani Pausini: la strana coincidenza con Bocelli dell’annuncio di La mia storia tra le dita
Laura Pausini torna a parlare del caso Grignani
Le domande che restano irrisolte sul caso Grignani-Pausini. Ad ora so a chi dare la mia solidarietà
Laura Pausini parla del ‘caso Grignani’: “Per me c’è qualcos’altro dietro”. Poi il messaggio ai fan: “Da sempre ci sono critiche, paragoni, bugie e offese” #laurapausini #gianlucagrignani #lamiastoriatraledita #tribunale #musicaitaliana - facebook.com Vai su Facebook
nel caso qualcuno non l'avesse capito, #Grignani intende(rebbe) fare causa a #Pausini non per la mancanza delle autorizzazioni alla cover, ma perchè (in un paio di passaggi) il testo è stato cambiato, modificando il senso delle frasi, e della canzone. - X Vai su X
Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: cos'è successo; Caso Grignani-Pausini, la risposta dell’editore su La mia storia tra le dita; Laura Pausini parla del 'caso Grignani': Per me c'è qualcos'altro dietro. Poi il messaggio ai fan.
Ora si mette male per Grignani, la casa discografica di Laura Pausini vuota il sacco: ecco cosa ha rivelato - La casa discografica di Laura Pausini ha fatto delle rivelazioni inaspettate e chiarificatrici, Grignani commenterà? donnapop.it scrive
Laura Pausini parla del 'caso Grignani': "Per me c'è qualcos'altro dietro". Poi il messaggio ai fan - La cantante commenta la vicenda che la vede contrapposta al collega per il brano 'La mia storia tra storia tra le dita' ... Lo riporta today.it