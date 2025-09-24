Non sono solo canzonette, a volte trattasi di veri e propri drammi alla Law and Order. E noi, grandissimi divoratori di serie tv, abbiamo i popcorn in mano almeno da un paio di giorni. Un nuovo capitolo nella diatriba della canzone La mia storia tra le dita, dove anche i piani alti si sono scomodati. Oggi, la Warner Chappell Music Italiana, editore del brano originale, ha diffuso una nota ufficiale per fare chiarezza sulla vicenda. Insomma, parrebbe che non sia accaduto nulla di serio o di totalmente irreparabile. E chissà, i fan (dei cantanti ma anche delle serie tv) impazzirebbero se alla fine di questa vicenda, per far pace, ci sarà una hit col duo Pausini-Grignani. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caso Grignani-Pausini, la risposta dell’editore su La mia storia tra le dita