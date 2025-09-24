Caso Cinzia Pinna noto imprenditore del vino fermato mentre tenta la fuga | ha confessato l' omicidio in caserma

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Ragnedda, 41 anni, è stato bloccato mentre cercava di lasciare Palau via mare. Ritrovato il corpo della vittima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

caso cinzia pinna noto imprenditore del vino fermato mentre tenta la fuga ha confessato l omicidio in caserma

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore del vino fermato mentre tenta la fuga: ha confessato l'omicidio in caserma

In questa notizia si parla di: caso - cinzia

Cinzia Pinna scomparsa, svolta nel caso: «Indagati due uomini, per la Procura è stata uccisa». Si cerca il corpo

Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio

Caso Cinzia Pinna, imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio

Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento; Scomparsa di Cinzia Pinna, il noto imprenditore del vino ha confessato: trovato il corpo; Caso Cinzia Pinna: nuovo sviluppo nell'inchiesta, ascoltato l'imprenditore Ragnedda.

caso cinzia pinna notoCaso Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa trovare il corpo della 33enne scomparsa - È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau. Segnala fanpage.it

Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, imprenditore vinicolo Ragnedda confessa omicidio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, imprenditore vinicolo Ragnedda confessa omicidio ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Cinzia Pinna Noto