Caso Cinzia Pinna noto imprenditore del vino fermato mentre tenta la fuga | confessa il delitto in caserma
Emanuele Ragnedda, 41 anni, è stato bloccato mentre cercava di lasciare Palau via mare. Si cerca ancora il corpo della vittima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: caso - cinzia
Cinzia Pinna scomparsa, svolta nel caso: «Indagati due uomini, per la Procura è stata uccisa». Si cerca il corpo
Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio
Caso Cinzia Pinna, imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio
Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio #palau #omicidio #24settembre #gallura - X Vai su X
Matteo Medani. . Caso di Garlasco. Parte 12 dell'intervista alla Dott.ssa Cinzia Mammoliti - facebook.com Vai su Facebook
Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento; Omicidio di Cinzia Pinna, fermato l'imprenditore Emanuele Ragnedda che vende bottiglie di vino da 1800 euro; Caso Cinzia Pinna: nuovo sviluppo nell'inchiesta, ascoltato l'imprenditore Ragnedda.
Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna: indagato Emanuele Ragnedda, noto imprenditore del vino di Arzachena - Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le ore successive all’incontro tra Cinzia e l’imprenditore. Secondo tg.la7.it
Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio - Fermato mentre tentava la fuga in barca dopo la scomparsa di Cinzia Pinna a Palau. msn.com scrive