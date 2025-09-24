Caso Cinzia Pinna noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca | accusato di omicidio

L'imprenditore Emanuele Ragnedda, 41 anni, è stato bloccato mentre cercava di lasciare Palau via mare. Indagato anche un giovane milanese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio

Cinzia Pinna scomparsa, svolta nel caso: «Indagati due uomini, per la Procura è stata uccisa». Si cerca il corpo

Cinzia Pinna scomparsa, svolta nel caso: «Indagati due uomini, per la Procura è stata uccisa». Si cerca il corpo

Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento di cadavere; Cinzia Pinna scomparsa da Palau, Emanuele Ragnedda fermato per omicidio: aveva tentato la fuga in barca, poi si era nascosto nella villa...; Scomparsa della 33enne Cinzia Pinna, due uomini indagati: accertamenti del Ris in un casolare.

Scomparsa della 33enne Cinzia Pinna, due uomini indagati: accertamenti del Ris in un casolare - Proseguono le indagini sul caso di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura. Riporta fanpage.it

Scomparsa di Cinzia Pinna, indagini a una svolta: attesi i Ris - Castelsardo/Palau – Restano ore di grande tensione attorno al caso di Cinzia Pinna, 33 anni, di Castelsardo, della quale non si hanno notizie ... Secondo olbia.it