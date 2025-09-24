Caso Cinzia Pinna l' imprenditore Ragnedda confessa l' omicidio

Fermato per omicidio aggravato prima che potesse allontanarsi con un gommone, Emanuele Ragnedda è crollato dopo tre ore di interrogatorio. Imprenditore del vino di Arzachena, 41 anni, si era contraddetto più volte. E poi tra le lacrime, ha confessato di aver sparato a Cinzia Pinna, uccidendo la 33enne di Castelsardo svanita nel nulla la notte dell'11 settembre scorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

