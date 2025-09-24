Caso Cinzia Pinna l' imprenditore Ragnedda confessa l' omicidio

Fermato per omicidio aggravato prima che potesse allontanarsi con un gommone, Emanuele Ragnedda è crollato dopo tre ore di interrogatorio. Imprenditore del vino di Arzachena, 41 anni, si era contraddetto più volte. E poi tra le lacrime, ha confessato di aver sparato a Cinzia Pinna, uccidendo la 33enne di Castelsardo svanita nel nulla la notte dell'11 settembre scorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso Cinzia Pinna, l'imprenditore Ragnedda confessa l'omicidio

In questa notizia si parla di: caso - cinzia

Cinzia Pinna scomparsa, svolta nel caso: «Indagati due uomini, per la Procura è stata uccisa». Si cerca il corpo

Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio

Caso Cinzia Pinna, imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio

Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio #palau #omicidio #24settembre #gallura - X Vai su X

Matteo Medani. . Caso di Garlasco. Parte 12 dell'intervista alla Dott.ssa Cinzia Mammoliti - facebook.com Vai su Facebook

Scomparsa di Cinzia Pinna, il noto imprenditore del vino ha confessato: trovato il corpo; Scomparsa in Gallura, l'imprenditore ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna; Scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura, l’imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio.

Caso Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa trovare il corpo della 33enne scomparsa - È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau. Si legge su fanpage.it

Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, il corpo in un casolare nelle sue tenute di vino ad Arzachena - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di 41 anni che era stato indagato per la scomparsa nel nord Sardegna di Cinzia Pinna, ha confessato l'omicidio. Lo riporta leggo.it