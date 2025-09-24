Il 41enne Emanuele Ragnedda indagato per omicidio, il giardiniere per occultamento di cadavere. Sono ore decisive nell’inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla notte tra l’11 e il 12 settembre scorso. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e occultamento di cadavere, dopo settimane di ricerche senza esito. Al centro dell’indagine c’è Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo di Arzachena, fermato da carabinieri e guardia costiera mentre cercava di allontanarsi via mare. Accanto a lui, nell’inchiesta, compare anche un 26enne lombardo, suo giardiniere, indagato per occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Cinzia Pinna, indagato il re del Vermentino: il tentativo di fuga, la 33enne barcollante nelle ultime immagini