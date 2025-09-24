Caso Cinzia Pinna indagato il re del Vermentino | il tentativo di fuga la 33enne barcollante nelle ultime immagini
Il 41enne Emanuele Ragnedda indagato per omicidio, il giardiniere per occultamento di cadavere. Sono ore decisive nell’inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla notte tra l’11 e il 12 settembre scorso. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e occultamento di cadavere, dopo settimane di ricerche senza esito. Al centro dell’indagine c’è Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo di Arzachena, fermato da carabinieri e guardia costiera mentre cercava di allontanarsi via mare. Accanto a lui, nell’inchiesta, compare anche un 26enne lombardo, suo giardiniere, indagato per occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Cinzia Pinna scomparsa, svolta nel caso: «Indagati due uomini, per la Procura è stata uccisa». Si cerca il corpo
Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio
Caso Cinzia Pinna, imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio
Cinzia Pinna scomparsa in Gallura: indagato per femminicidio imprenditore del vino. Era in fuga: fermato; Scomparsa Cinzia Pinna: fermato imprenditore Emanuele Ragnedda. Indagato anche un 26enne; Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento.
Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna: indagato Emanuele Ragnedda, noto imprenditore del vino di Arzachena
Il giallo della scomparsa di Cinzia Pinna, svolta sulle indagini. Arrestato imprenditore per omicidio