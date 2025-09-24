Caso Cinzia Pinna imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca | accusato di omicidio

L'ultima volta Cinzia Pinna 33 anni è stata vista fuori da un locale di Palau, non lontano dalla sua casa di Castelsardo in Sardegna. E' la notte tra l'11 e il 12 settembre. Da allora non si hanno più sue notizie. Gli ultimi segnali del telefonino della donna risalgono alle 3.20 di quella notte e la collocano nella zona del porto. Inutili finora le ricerche. La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta. Ci sarebbe un fermo e nel registro degli indagati, dopo 12 giorni comparirebbe anche un'altra persona. Si indaga per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti, uno dei due, un noto imprenditore vinicolo di 41 anni di Arzachena, avrebbe trascorso quell'ultima sera con Cinzia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

