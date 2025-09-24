Caso Cinzia Pinna imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca | accusato di omicidio
L'ultima volta Cinzia Pinna 33 anni è stata vista fuori da un locale di Palau, non lontano dalla sua casa di Castelsardo in Sardegna. E' la notte tra l'11 e il 12 settembre. Da allora non si hanno più sue notizie. Gli ultimi segnali del telefonino della donna risalgono alle 3.20 di quella notte e la collocano nella zona del porto. Inutili finora le ricerche. La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta. Ci sarebbe un fermo e nel registro degli indagati, dopo 12 giorni comparirebbe anche un'altra persona. Si indaga per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti, uno dei due, un noto imprenditore vinicolo di 41 anni di Arzachena, avrebbe trascorso quell'ultima sera con Cinzia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: caso - cinzia
Cinzia Pinna scomparsa, svolta nel caso: «Indagati due uomini, per la Procura è stata uccisa». Si cerca il corpo
Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio
Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio #palau #omicidio #24settembre #gallura - X Vai su X
Matteo Medani. . Caso di Garlasco. Parte 12 dell'intervista alla Dott.ssa Cinzia Mammoliti - facebook.com Vai su Facebook
Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio; Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento di cadavere; Scomparsa Cinzia Pinna: fermato imprenditore Emanuele Ragnedda. Indagato anche un 26enne.
Scomparsa della 33enne Cinzia Pinna, due uomini indagati: accertamenti del Ris in un casolare - Proseguono le indagini sul caso di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Gallura. Secondo fanpage.it
Cinzia Pinna scomparsa in Sardegna: indagato Emanuele Ragnedda, noto imprenditore del vino di Arzachena - Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le ore successive all’incontro tra Cinzia e l’imprenditore. Segnala tg.la7.it