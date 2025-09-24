Caso Almasri scontro in Giunta | sinistra all' assalto del governo
"Sul caso Almasri il governo ha compiuto una scelta di mero opportunismo politico, fondata su timori generici e non suffragati da evidenze concrete, che mostrano la sua debolezza dinanzi a bande armate che operano all'estero e che violano i diritti umani commettendo crimini internazionali". È durissimo l'attacco del relatore Pd Francesco Gianassi che alla Giunta delle autorizzazioni a procedere ha chiesto al Parlamento di far processare i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il documento sarà votato in Giunta il 30 settembre. Il criminale di guerra libico Osama Njeem Almasri era stato arrestato il 19 gennaio scorso a Torino dalla Digos su mandato dell'Interpol della Corte penale internazionale e scarcerato con un cavillo da Pg e Corte d'Appello nonostante la legge sulla convenzione non lo prevedesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
