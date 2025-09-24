caso almasri relatore giunta autorizzazione chiede che si proceda contro mantovano nordio e piantedosi

Concedere l’autorizzazione a procedere per i ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano, indagati a vario titolo per favoreggiamento, peculato e omissione di atti d’ufficio nell’indagine sul caso di Osama Njeem Almasri, il capo della polizia giudiziaria libica arrestato il 19 gennaio scorso a Torino dietro mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra e poi rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato due giorni dopo. È la conclusione di Federico Gianassi (Pd), relatore della Giunta per le autorizzazioni della Camera chiamata a esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Tribunale dei ministri nei confronti dei tre esponenti del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

