Caso Almasri il relatore in Giunta | Si proceda contro Nordio Piantedosi e Mantovano

Il relatore della Giunta per le autorizzazioni della Camera, Federico Gianassi (Pd), ha depositato un documento con cui invita l’organismo parlamentare a dare il via libera al procedimento penale nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, coinvolti nell’inchiesta sul generale libico Almasri. Il voto è fissato per il 30 settembre. Nelle conclusioni, Gianassi ha scritto che «i Ministri Nordio, Piantedosi e il sottosegretario Mantovano non hanno perseguito né un interesse costituzionalmente rilevante né un preminente interesse pubblico, ma abbiano compiuto una scelta di mero opportunismo politico, fondata su timori generici e non suffragati da evidenze concrete». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Almasri, il relatore in Giunta: «Si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano»

