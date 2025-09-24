Caso Almasri il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio Piantedosi e Mantovano | Hanno agito per mero opportunismo politico

Concedere l’autorizzazione a procedere per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, coinvolti nell’indagine sul caso Almasri. Sono le conclusioni attese del deputato Pd Federico Gianassi, che da relatore della Giunta per le autorizzazioni della Camera ha esposto oggi la sua relazione. Il documento, che sarà votato in Giunta il prossimo 30 settembre, condanna duramente i membri dell’esecutivo, accusato di aver compiuto “una scelta di mero opportunismo politico, fondata su timori generici e non suffragati da evidenze concrete, che mostrano la debolezza del Governo italiano dinanzi a bande armate che operano all’estero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: “Hanno agito per mero opportunismo politico”

