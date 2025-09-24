Caso Almasri chiesta autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovani da relatore Giunta Federico Gianassi Pd voto il 30 settembre

Secondo Gianassi, infatti, i 3 esponenti dell’esecutivo non avrebbero agito per tutelare un “interesse costituzionalmente rilevante” né un “preminente interesse pubblico”, ma avrebbero fatto prevalere “una scelta di mero opportunismo politico, fondata su timori generici e non suffragati da evidenze. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Almasri, chiesta autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovani, da relatore Giunta Federico Gianassi (Pd), voto il 30 settembre

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

Caso Almasri, Lo Voi: 'Bartolozzi indagata per false informazioni, non in concorso di reato con Nordio' - X Vai su X

Sul caso Almasri la Giunta della Camera si spacca: la maggioranza chiede chiarimenti sulla posizione di Bartolozzi. Possibile conflitto davanti alla Consulta. - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, chiesta l’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano; Caso Almasri: chiesta l’autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e Mantovano; Caso Almasri, chiesta l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano.

Caso Almasri: chiesta l’autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e Mantovano - Il relatore della Giunta per le autorizzazioni alla Camera, Federico Gianassi (Pd), ha chiesto di procedere penalmente contro i ministri Nordio e Piantedosi ... Riporta fanpage.it

Caso Almasri, il procuratore Lo Voi: «Bartolozzi indagata per false informazioni, non in concorso di reato con Nordio» - Il presidente della Giunta per le autorizzazioni Devis Dori: «Non si applica la procedura speciale dell'autorizzazione a procedere» ... Come scrive msn.com