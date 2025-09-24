Caso | Alla Lazio ho lanciato anche Nesta E per due volte ho dribblato la morte

L'ex centrocampista ha vinto uno scudetto con l'Inter: "Ma la salvezza con i biancocelesti da -9 per me vale un titolo. Sono stato il primo allenatore di Lotito, mi esonerò subito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caso: "Alla Lazio ho lanciato anche Nesta. E per due volte ho dribblato la morte"

In questa notizia si parla di: caso - lazio

Conferenza Sarri diventa un caso: la Lazio decide di rinviarla. Cosa è successo

Lazio, la presentazione di Sarri diventa un caso: i motivi del rinvio e le novità sul ritiro | CM.IT

Il caso Salernitana: La sentenza del TAR del Lazio e le implicazioni per il calcio italiano

IL CASO DEL CUORE MICIA PICCOLA DAL LAZIO Micia Piccola è una deliziosa gattina di circa un anno, vive purtroppo all’interno di un condominio ma non è ben accetta. E’ dolcissima e affettuosa, e’ stata sterilizzata e aspetta di avere una famiglia che le di - facebook.com Vai su Facebook

Caso: Alla Lazio ho lanciato anche Nesta. E per due volte ho dribblato la morte; Genoa-Lazio sospesa per 5', un fumogeno colpisce Mandas: cosa è successo; Mandas, il retroscena sui fumogeni in Genoa-Lazio: Ho sentito bruciare, ho avuto paura....

Caso: "Alla Lazio ho lanciato anche Nesta. E per due volte ho dribblato la morte" - L'ex centrocampista ha vinto uno scudetto con l'Inter: "Ma la salvezza con i biancocelesti da - Riporta gazzetta.it

Caso tamponi, Lazio a processo: rischio stangata in classifica. E Lotito trema - Andrà in scena domani alle 11 in videoconferenza, davanti al Tribunale federale, la battaglia legale tra la Procura Figc e la Lazio e il suo presidente ... Scrive calciomercato.com