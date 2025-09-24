Casine di legno boom di domande arrivate

Torneranno da sabato 15 novembre e andranno avanti fino alla fine delle feste, gli eventi della Città di Natale con il ritorno dei mercatini tirolesi in piazza Grande. La Fondazione Arezzo Intour ha già iniziato le procedure per organizzare l’edizione 2025 di " Arezzo Città del Natale " che, fra le varie iniziative, vedrà la riproposta di un Mercato delle Arti che si svolgerà all’interno del villaggio di Natale di Arezzo. A questo proposito, entro il 19 settembre era possibile inviare le domande per la manifestazione di interesse da parte degli espositori alle casine di legno che verranno allestite nell’area del Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casine di legno, boom di domande arrivate

Fondazione Arezzo Intour: aperta la manifestazione di interesse per l'utilizzo delle casine di legno del villaggio di Natale del Prato di Arezzo all'interno del Mercato delle Arti

